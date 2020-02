A disputa para saber quem ficará com a administração do imóvel que abriga o antigo Hospital Vita teve mais num round. Nesta quinta-feira (dia 20), a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) deferiu em parte a antecipação de tutela para determinar que a CFV Serviços Médicos Ltda, empresa criada pelo corpo clínico do Centro Médico, desocupe o imóvel de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na Vila Santa Cecília.



Na liminar, o desembargador relator do processo, Augusto Alves Moreira Júnior, estabeleceu 90 dias, contados de sua intimação, como período em que deverá ocorrer a transição da gestão hospitalar para o novo operador. O maior interessado é o Instituto do Câncer do Ceará (ICC), que já tem acordo selado com a direção da CSN para gerir a hospital.



A decisão do TJRJ determina que a transição, passando de Hospital das Clínicas para ICC, seja feita “sem a interrupção da prestação dos serviços médicos e hospitalares no local”. Os advogados do Centro Médico ainda podem apresentar recurso em instâncias superiores do judiciário para tentar reverter a edição.