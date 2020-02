A diretora administrativa do Instituto do Câncer do Ceará (ICC), Júlia Vieira, que já foi transferida para Volta Redonda, reiterou a disposição da instituição filantrópica em realizar uma transição tranquila para passar a operar o antigo Hospital da CSN, na Vila Santa Cecília, com quem celebrou contrato de aluguel no mês passado.



A executiva destacou que segue aberta ao diálogo com todos os médicos e também com a equipe do Centro Médico, que até a edição judicial geria o Hospital das Clínicas. A Justiça determinou o prazo de 90 dias para ser feita a transição, de forma a garantia de continuidade dos serviços.



“Na verdade, já estamos conversando com vários médicos, fornecedores e outras partes interessadas para estabelecer essa transição da forma mais tranquila possível. Todas as conversas que já tivemos têm sido muito produtivas e temos recebido um feedback positivo desses profissionais porque estamos esclarecendo todas as dúvidas e dando a tranquilidade que os profissionais precisam para trabalhar”, afirmou a diretora, lembrando que o projeto da Instituição para Volta Redonda é a longo prazo.



Júlia reforçou também que o ICC pretende manter a equipe que trabalha atualmente no Hospital das Clínicas, incluindo médicos, enfermeiros, equipe de apoio e outros por considerar que o maior valor do Hospital está nas pessoas que trabalham no local. A diretora defendeu que a qualidade técnica da equipe que trabalha há muitos anos, independente dos operadores que passaram pelo local, deve ser reconhecida.



Em nota, a direção do ICC assegura que “vai investir na melhor qualidade de trabalho para todos os médicos e profissionais e vai trazer para Volta Redonda tecnologias avançadas” para oferecer aos usuários da unidade hospitalar “o que há de mais avançado na ciência médica, como por exemplo o uso da Inteligência Artificial e parcerias com a gigante americana de tecnologia IBM e com a Universidade de Harvard”.



Outro objetivo do ICC ao vir para Volta Redonda é ampliar o seu campo de pesquisas e residências.“Queremos dar aos profissionais de saúde os melhores recursos para que ofereçam um atendimento de qualidade para todos que usam o hospital”, finalizou.