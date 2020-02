O xadrez eleitoral continua a se movimentar intensamente em Barra Mansa. No início da noite de quinta-feira (dia 27), em evento realizado em um hotel no bairro Ano Bom, o Podemos anunciou o nome do coronel PM Jorge Ricardo como possível pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo advogado Paulo César Alves, o PC.

O Podemos é um dos cinco partidos que integram bloco de oposição ao governo do prefeito Rodrigo Drable (DEM), composto ainda por MDB, PSDB, PDT e Cidadania. Presidente do diretório municipal do partido, PC Alves afirmou que o anúncio oficial do nome de seu companheiro de chapa deve ser divulgado em março.

O advogado, no entanto, não escondeu a empolgação com a possibilidade de ter o militar da reserva como aliado no pleito de outubro. “Eu penso no coronel [Jorge Ricardo] como um vice-prefeito ativo, um verdadeiro consultor. Ele terá voz, caso efetivamente seja candidato da função. Uma das principais reclamações do povo, é segurança em nossa cidade, e nada melhor que um profissional que serviu à polícia por mais de 30 anos, em diversos batalhões e missões de paz pelo mundo a fora, para entender como combater a criminalidade no município”, declarou PC.



Ao serem questionados se a entrada de Jorge poderia gerar um “racha” na frente única, os presidentes dos diretórios do MDB, Noé Garcez, e do PSDB, Maicon Fagundes, disseram não se sentirem diminuídos pela presença do coronel, que até o momento não está filiado a nenhuma sigla.



“Eu sou desprendido de vaidade. Se uma eventual candidatura do Jorge for benéfica para a coligação e para o povo, não tenho problema em retirar minha pré-candidatura. E também acredito, que o Thiago Valério [presidente do Cidadania] e o Tuca [do PDT], que não puderam estar presentes aqui hoje, não terão problemas com a entrada do coronel, pois ele veio para somar forças”, disse Maicon Fagundes.



“Sou amigo do coronel, inclusive o chamo de “coronel Jorginho”, e sei do grande caráter que ele tem. Acredito que ele só entraria na política se tivesse o pensamento de mudar a cidade para melhor e se opor ao descaso que vem acontecendo”, pontuou Noé Garcez, do MDB.



Jorge Ricardo, que há 4 anos está na reserva da PM, disse que o principal ponto que o fez aceitar o convite de Paulo Cesar, foi a vontade de mudar a gestão da cidade e, principalmente, a segurança pública.

Representantes dos cinco partidos de oposição estiveram reunidos na noite de quinta-feira

“Anteriormente eu recebi um outro convite para integrar uma equipe de governo, mas posso garantir que não foi do prefeito Rodrigo Drable. O que me atraiu no convite do PC foi a possibilidade de transformar essa cidade. Devemos investir em prevenção e investigação. Ferramentas como o Ciosp de Volta Redonda (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) são ferramentas efetivas no combate ao crime. Temos que antever o pensamento do bandido, a fim de impedir sua ação. E neste modelo que eu acredito, inteligência e investigação”, afirmou.



Pelo calendário eleitoral, as convenções para a definição das candidaturas acontecem nos meses de julho e agosto.