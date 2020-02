A divisão da Vigilância Epidemiológica da secretaria de Saúde de Volta Redonda confirmou, no início da noite desta sexta-feira (dia 28), que não há casos do Novo Coronavírus (Covid-19) no município. O boato começou após uma paciente, de 70 anos, dar entrada na Unidade de Pronto Atendimentos (UPA) do Santo Agostinho com sintomas respiratórios.

Segundo a secretaria de Saúde, a idosa havia ido à Europa e relatou que seus sintomas começaram há quase um mês, ultrapassando os 14 dias indicados pelo Ministério da Saúde como período em que a doença se manifesta.

A prefeitura de Volta Redonda afirma ter seguido os protocolos para diagnosticar a doença, obtendo indicadores negativos em todos eles. “Portanto, segundo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, a paciente não se enquadra como caso suspeito, uma vez que, o aparecimento dos sintomas foi superior aos 14 dias estabelecidos na definição de caso”, destacou a administração municipal.