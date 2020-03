A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai se reunir com a Comissão externa de acompanhamento das ações preventivas e consequências sobre o coronavírus da Câmera Federal, na próxima sexta-feira (dia 6), às 10h, para discutir com especialistas e autoridades sanitárias do Estado as ações preventivas e o plano de contingência para o enfrentamento do coronavírus. A reunião acontecerá no Palácio Tiradentes, sede da Alerj.



“Precisamos saber das autoridades de Saúde e de especialistas quais serão as medidas emergenciais adotadas caso o coronavírus chegue com força no Estado. Como serão as ações de isolamento e o cancelamento de eventos, caso haja necessidade”, disse a presidente da comissão, deputada Martha Rocha (PDT). A reunião contará com a presença do deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ), que integra a comissão de acompanhamento da Câmara.



Presidente da Alerj, o deputado André Ceciliano (PT) também participará do encontro. “O papel do Parlamento é esse, reunir diferentes atores e esferas de governo para que a gente possa garantir a eficiência da política pública. O objetivo é trazer informações relevantes e verdadeiras sobre essa doença, para que as prefeituras e o Estado estejam preparados”, destaca Ceciliano.

Foram convidados para a audiência o secretário estadual de saúde, Edmar Santos; a secretária municipal de saúde, Ana Beatriz Bush; representantes da Defensoria Pública; do Ministério Público Estadual; da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); da Infraero; do Conselho Estadual de Saúde; entre outros.