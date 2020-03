Dois homens, um de 37 e outro de 50 anos, foram presos na tarde desta segunda-feira (dia 2), com cerca de 800g em joias de ouro, escondidas em compartimento secreto no interior da caixa de som do veículo. A ação ocorreu no km 277 da via Dutra, na altura de Barra Mansa.

Segundo a PRF, o Ford Fusion prata, com placa de São José do Rio Preto (SP), era conduzido pelo homem de 37 anos, com o suspeito de 50, no banco do carona. Este último, alegou ser o dono das joias, mas disse não ter a nota fiscal do produto.

Os indivíduos relataram que iriam ao Rio de Janeiro e, depois, a Campo dos Goytacazes, na região norte do estado, e que eram vendedores de joias, e as esconderam a fim de evitar que elas fossem roubadas. A dupla alegou que estava sem nota fiscal para não pagar impostos.

Os homens foram detidos inicialmente por sonegação fiscal e a ocorrência encaminhada ao Posto Fiscal de Nhangapi, para os procedimentos cabivéis.

Foto: PRF/Divulgação