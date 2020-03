Um homem armado com um revólver assaltou na noite desta segunda-feira (dia 2) o motorista de uma Saveiro, na Rua Eloy Pereira Pimentel, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O assalto ocorreu nas proximidades do Túnel 20.

O bandido levou a Saveiro branca placa KWQ-0295. A vítima usava o veículo para fazer fretes. Na desta segunda, ele recebeu um telefonema pedindo que buscasse um fogão no local do roubo e, assim que chegou, foi rendido pelo assaltante armado, que estava num carro com outro homem.

O ladrão mandou que a vítima entregasse a picape e seus pertences e deixasse o local sem olhar para trás, caso contrário, seria baleado. O caso foi registrado na 93º DP e está sendo investigado