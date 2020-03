A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira (dia 3) em Leopoldina, na Zona da Mata de Minas, uma picape Saveiro roubada na noite da última segunda-feira (dia 2), em Volta Redonda. O veículo foi tomado do proprietário na Rua Eloy Pimentel, no bairro Água Limpa.

Ele foi atraído para uma cilada. Como realizada fretes, o dono da Saveiro foi chamado para pegar um fogão e, ao chegar ao local onde foi solicitado, foi rendido por um homem armado, que tinha a cobertura de um comparsa em outro veículo.

A Saveiro roubada seguiu para Minas Gerais e foi parada no posto da Polícia Rodoviária em Leopoldina. Segundo os policiais, ao abordarem o motorista da picape no km 770 da BR-116, a Rio-Bahia, constataram o registro do roubo ocorrido em Volta Redonda.

Ele recebeu voz de prisão. Outro homem, que seguia à frente num Fiesta, foi preso com uma réplica de pistola. De acordo com a polícia, ele estaria atuando como “batedor” do veículo roubado. Os dois foram levados para a delegacia de Leopoldina, mas não tiveram os nomes divulgados.