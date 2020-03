Um homem identificado apenas como Bruno, de 25 anos, que estava foragido do sistema carcerário do estado, voltou a ser preso na tarde desta terça-feira (dia 3) pela Polícia Militar, em Barra Mansa. A prisão ocorreu num caminho de terra, perto de uma igreja na Rua Osmar Portugal, no bairro Paraíso, região leste de Barra Mansa.

Com o foragido, que tem seis passagens por roubo e tráfico de drogas, foram encontrados uma pistola calibre 9 mm com a numeração raspada, um carregador com 14 munições, 64 pinos de cocaína, celular, rádio de comunicação e R$ 42 em dinheiro.

De acordo com os policiais, Bruno tentou se esconder, mas quando percebeu que não tinha por onde escapar, se entregou aos agentes.

Ele segurava uma mochila onde estavam os entorpecentes, o rádio de comunicação e o celular. Depois, indicou aos PMs onde havia se desfeito da arma. Bruno foi levado para a delegacia de Barra Mansa, que informará à Justiça sua captura, a fim de que ele seja reencaminhado ao sistema prisional.