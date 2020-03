A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, declarou na noite desta terça-feira (dia 10) que, todos os pacientes que tiveram contado direto ou indireto com a jovem do município que contraiu a doença e foi a primeira do Estado a ser infectada, obtiveram resultado negativo nos exames a fim de diagnosticar o Covid-19.

Em nota oficial, a administração municipal declarou que o município não tem novos casos da doença. “A prefeitura, informa que até o momento os resultados dos exames de coronavírus (Covid 19) para as pessoas que tiveram contato direto ou indireto com a paciente infectada no primeiro caso confirmado no estado do Rio de Janeiro deram negativos.” Informou a Prefeitura

Ainda de acordo com a nota, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa ainda aguarda o laudo de outros pacientes com suspeita da doença. “A secretaria ainda informa que está aguardando o resultado de outros exames e que está tomando todas as medidas dentro do protocolo do Ministério da Saúde para os casos suspeitos no município.” Concluiu a nota da Secretaria.