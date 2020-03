A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira (dia 11) a pandemia de Covid-19, no novo Coronavírus. Segundo o órgão, a tendência é de que as mortes e o número de infectados aumente nas próximas semanas. Porém, os diretores não mudaram as medidas de contingência do vírus.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reiterou que a declaração da OMS não mudará as medidas tomadas no Brasil. “Acho que a OMS demorou para decretar pandemia. Lá atrás, nós já tínhamos decretado emergência sanitária de interesse nacional”, disse Mandetta.

O termo pandemia corresponde ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com alta taxa de transmissão entre as pessoas.