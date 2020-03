O Fortaleza apresentou nesta terça-feira (dia 10) o atacante Yuri César, de 19 anos. Natural de Volta Redonda, o jovem estava atuando pelo Flamengo, sendo destaque pelas categorias de base do clube, e agora será dirigido pelo técnico Rogério Ceni.

Na sua coletiva de apresentação, o jogador não poupou elogios a si próprio ao falar de seu perfil em campo, reforçando que é destro e atua pelas pontas, preferencialmente pelo lado esquerdo.

“Minha característica é ser rápido, tenho um ótimo um contra um. Como vocês falaram, o moleque é liso. Então, procuro ir pra cima e sou um ótimo finalizador. Podem esperar isso de mim”, afirmou Yuri, contratado por empréstimo até dezembro deste ano.

Ex-morador do bairro São Geraldo deve estrear nesta quarta-feira – Foto: Bruno Oliveira/FortalezaEC







Multicampeão com o Sub-20 Rubro-negro, Yuri foi um dos protagonistas do time de Maurício Souza, que conquistou Campeonato Carioca, Brasileiro, OPG e Supercopa do Brasil no segundo semestre. O ex-morador do bairro São Geraldo, na Cidade do Aço, foi vice-artilheiro da base do Flamengo na temporada 2019, com 15 gols.



Yuri César já está regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e pode atuar nesta quarta-feira (dia 11), no jogo do Fortaleza contra o Pacajus, pelo Campeonato Cearense.