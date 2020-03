O desembargador Paulo de Tarso, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), atestou positivo para o coronavírus (Covid-19). Ele está em isolamento domiciliar, e com quadro de saúde estável. A informação foi confirmada pela assessoria do TJRJ.

Servidores relatam que ele teria contraído a doença, ao entrar em contato com um parente que havia viajado ao exterior. O clima é de apreensão, pois o desembargador manteve contado com outros magistrados, assessores, advogados e outros servidores. A última sessão no órgão ocorreu no dia 9.

Na última segunda-feira (dia 16) o TJRJ protocolou uma nova série de medidas como forma de contenção ao Covid-19. Todos os prazos processuais, sejam físicos ou eletrônicos, ficarão suspensos até o dia 30 de março.