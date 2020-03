A Secretaria de Saúde de Barra Mansa atualizou na tarde desta quinta-feira (19), os números sobre o novo coronavírus no município. Até o momento, foi confirmado um caso da doença, que já teve a paciente curada.

A secretaria já descartou 75 casos do vírus, no entanto, segue aguardando o resultado do Laboratório Central Noel Nutells (Lacen), no Rio de Janeiro, de 19 casos. No município, não há registro de morte pelo coronavírus.

Para frear a propagação do vírus, a Prefeitura vem implementando uma serie de ações. Algumas delas determinadas pelo Governo do Estado, como a suspensão das cirurgias eletivas e as aulas nas redes pública e privada de ensino.

Compod suspende atendimento e internações

Os serviços realizados pela Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas (Compod), como atendimento e encaminhamentos para internações e acolhimentos de dependentes químicos, foram suspensos. A solicitação foi realizada por representantes das clínicas que exercem auxílio ao programa junto ao secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, como medida preventiva ao coronavírus.

Administração do Cemitério Municipal limita número de pessoas em velórios

O número de pessoas nas capelas mortuárias do cemitério municipal também foi limitado. A medida integra a série de ações tomadas pela administração no combate ao novo coronavírus e vai restringir a presença nestes locais em até cinco pessoas em cada capela. A determinação visa reduzir a aglomeração nestes locais, que geralmente concentram um grande fluxo de pessoas. O cemitério Municipal realiza, em média, cinco velórios por dia.

Lojas podem fechar a partir de segunda-feira (dia 23)

Em reunião realizada nesta quinta-feira (dia 19), entre o prefeito Rodrigo Drable, os presidentes do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa), Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Prestadora de Serviços) e CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), a medida não foi descartada. Na oportunidade, o presidente da CDL, Leonardo dos Santos, disse que o momento não é de pânico, nem de desespero, mas exige ações imediatas e urgentes para conter os impactos causados pelo vírus. “Solicitamos a todos os comerciantes barra-mansenses que orientem seus funcionários sobre o isolamento domiciliar. Não adiante suspender as atividades de trabalho e sair às ruas. É importante tirar as pessoas de circulação das vias públicas”, destacou.