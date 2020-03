O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) está suspendendo, a partir desta sexta-feira (dia 20), o funcionamento das atividades presenciais nas dependências da Corte de Contas, no Centro do Rio de Janeiro. Com isso, os servidores atuarão por meio de regime remoto temporário especial, sem a necessidade de escala presencial.

O Ato Normativo também suspendeu os prazo processuais. Já as sessões plenárias serão realizadas por meio do plenário virtual.

A suspensão das atividades presenciais vale por tempo indeterminado e se deve às medidas adotadas para a prevenção individual e coletiva contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).