Na última terça-feira (dia 17) 5 mil máscaras cirúrgicas foram furtadas do Hospital Regional de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a prefeitura, até mesmo álcool e sabão estão sendo furtados frequentemente, mas o fornecimento destes itens está regularizado.

A administração do Hospital, afirmou que mesmo com o furto “as máscaras e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) disponíveis no almoxarifado são suficientes para que os servidores atendam, com segurança, às demandas relativas ao coronavírus que chegarem à unidade”.

A Prefeitura de Betim, afirmou que o crime está sendo investigado, e que as imagens das câmeras de segurança da unidade de saúde já estão em posse das autoridades. A administração municipal ainda fez um apelo: “Que todos mantenhamos a calma e o bom senso, para que, juntos, possamos continuar somando esforços e sejamos vitoriosos frente a essa pandemia”, concluiu a prefeitura. Foto: Reprodução/Betim Online