O Delegado titular da 93º DP, Wellington Vieira, se reuniu, nesta segunda-feira (dia 23), com membros da Guarda Municipal, das Secretarias de Fazenda e Saúde, da Procuradoria Geral do Município, Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Volta Redonda e da Polícia Militar. Segundo Wellington, o encontro teve como objetivo “decidir medidas que seriam adotadas para cumprir o isolamento social durante a pandemia de Covid-19.”

De acordo com o delegado, a Polícia Civil servirá à população nesta situação, ajudando a fiscalizar os estabelecimentos e pessoas que não cumprirem as medidas do decreto municipal. “Se necessário, aplicaremos medidas penais nas pessoas que não cumprirem a ordem expressa de isolamento e, também, naqueles que abrirem seus estabelecimentos que não estão devidamente autorizados na decisão municipal,” afirmou Wellington Vieira, que ainda reiterou que a Polícia Civil continua trabalhando, por meio de serviços online, e com plantões para casos mais graves.