O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou nesta terça-feira (dia 24), o adiamento por um ano, das Olimpíadas de Tóquio. Segundo o órgão, o pedido para postergar o evento, partiu do Primeiro Ministro japonês, Abe Shinzo.

Abe anunciou a decisão à imprensa depois de conversar por telefone com o presidente do COI, Thomas Bach. Em nota oficial, o COI confirmou o adiamento do evento.

“Na circunstância presente, e baseados na informação providenciada pela Organização Mundial da Saúde, o presidente do COI e o primeiro-ministro do Japão concluíram que os Jogos da 32ª Olimpíada em Tóquio devem ser reagendados para uma data para além de 2020, mas não depois do verão de 2021, para garantir a saúde de atletas, todos envolvidos nos Jogos e a comunidade internacional,” declarou o comunicado.

As Olimpíadas deverão acontecer em julho de 2021. Porém, o nome oficial continua sendo “Tóquio 2020”, de acordo com o governador de Tóquio, Yuriko Koike.

Os Jogos Olímpicos foram cancelados devido a pandemia de coronavírus que atinge todo o mundo, que acabou por impactar a preparação dos atletas e a organização do evento.

Foto: Reprodução/Agência Brasil