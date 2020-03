A prefeitura de Resende confirmou na manhã desta terça-feira (dia 24) o primeiro caso do novo coronavírus. O paciente é um homem, morador do Rio de Janeiro, mas que está internado em um hospital particular no município com problemas respiratórios. As autoridades aguardam a contraprova.

Segundo a prefeitura de Resende, o paciente teve contato com uma pessoa que atestou positivo para o Covid-19. O homem apresenta um estado de saúde estável, e está sendo monitorado pela Secretaria de Saúde do município.

Pessoas que tiveram contato com o homem, já estão sendo monitorados pela divisão epidemiológica da Secretaria de Saúde, em isolamento domiciliar e apresentam quadro assintomático.