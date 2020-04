Os números do Covid-19 seguem subindo em Volta Redonda. Nesta segunda-feira (dia 13) a Cidade do Aço chegou a 122 casos, dez a mais que no domingo (dia 12). Os novos pacientes infectados são seis homens, com idades entre 28 e 57 anos, e quatro mulheres, de 21 a 34 anos. As informações foram divulgadas pelo prefeito Samuca Silva (PSC), acompanhado pelo Secretario de Saúde, Alfredo Peixoto, em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais.

Segundo Samuca, 19 pessoas estão internadas em hospitais públicos e privados da cidade, porém, apenas uma tem caso confirmado de coronavírus. Os outros pacientes aguardam resultados dos exames.

O município segue sem alterações no número de óbitos, até o momento, são sete. De acordo com o prefeito, as mortes ocorridas no Hospital Regional, que é gerido pelo Estado, só serão computadas se o paciente for residente de Volta Redonda.