Dos leitos destinados a pacientes com coronavírus no estado do Rio, 71,4% das Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) do estado estão ocupados, segundo apresentou matéria no RJTV desta quarta-feira (dia 15).



São 548 leitos disponíveis pelas unidades do estado nos Hospitais Pedro Ernesto, Zilda Arms (Hospital Regional), de Anchieta, Santa Casa de Angra dos Reis e Instituto Estadual do Cérebro. Desse número, 48,5% dos leitos de enfermaria também já estão ocupados.

O estado do Rio tem, no início desta quarta-feira, 3.410 casos e 224 mortes.