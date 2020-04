O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM) divulgou na noite desta segunda-feira (dia 14), durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, mais um boletim a respeito dos números do coronavírus no município. Segundo o prefeito, Barra Mansa segue com 24 infectados e, no momento, tem quatro pacientes internados em estado grave.

No boletim, Drable fez questão de destacar de que dos 24 infectados, 10 já estão curados, segundo dados da Secretaria de Saúde. Além disso, 13 dos 24 casos foram confirmados fora de Barra Mansa e não foram comunicados oficialmente.

O prefeito ainda afirmou que Barra Mansa realizou 155 exames de casos suspeitos, sendo que 119 já foram descartados, e outros 24 aguardam a confirmação laboratorial.

Polêmica com Volta Redonda

Rodrigo Drable ainda aproveitou a transmissão para comentar sobre a polêmica criada por um comentário do secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, que riu da possibilidade do não funcionamento da UPA da Região Leste. Segundo Rodrigo, este episódio já é “página virada”. “O Samuca me ligou logo cedo se desculpando. Barra Mansa e Volta Redonda são cidades irmãs. O inimigo agora é o Covid-19”, concluiu Drable