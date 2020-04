A Caixa Econômica Federal começa, nesta quinta-feira (dia 16), a pagar a primeira parcela do Auxílio Emergencial para beneficiários do Bolsa Família e trabalhadores que se inscreveram no programa por meio do site ou app.

Segundo a Caixa, até as 17h de quarta-feira (dia 15), R$ 3,2 bilhões haviam sido pagos a 4,9 milhões de pessoas. Trabalhadores inscritos no CadÚnico e que não recebem Bolsa Família, começaram a receber, ainda na semana passada, os R$ 600 da primeira parcela do auxílio.

O programa é composto de três calendários de pagamento distintos, o primeiro, para beneficiários do Bolsa Família; Segundo, para inscritos no CadÚnico, que não recebem Bolsa Família e para mulheres chefes de família; Já o terceiro, é para quem se escreveu no programa de auxílio por app ou site.

Para quem deseja receber por poupança digital da Caixa, os saques em dinheiro começaram a ser liberados no dia 27. No entanto, os recursos poderão ser movimentados digitalmente, antes dessa data.