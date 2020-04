Volta Redonda registrou, na tarde desta quarta-feira (dia 22), sua oitava morte por Covid-19. Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, trata-se de um idoso, de 83 anos, que estava internado na rede de saúde privada do município. A informação foi divulgada pelo prefeito Samuca Silva (PSC) numa transmissão ao vivo nas redes sociais.

Samuca ainda detalhou que o município permanece com 225 casos confirmados. Ao contrário das confirmações, os pacientes que aguardam resultado de exames, cresceu. Já são 873 suspeitos no município.

O número de internados também sofreu uma alteração. De acordo com o relatório, são 39 pacientes com suspeita da doença internados, sendo 26 em ambulatórios e 13 em UTIs, destes 13, apenas dois estão na rede pública de saúde. Sete infectados com a doença precisaram ser internados, com um na UTI, no Hospital Regional.

O prefeito afirmou que os baixos índices de leitos públicos ocupados, se devem, principalmente, as políticas de isolamento. “Estamos conseguindo manter as pessoas mais carentes e o grupo de risco longe da doença, e isso é o mais importante”, disse o prefeito, que reiterou que Volta Redonda tem 382 casos descartados e outros 77 curados.