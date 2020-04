A partida entre Volta Redonda e Resende pela Taça Rio ainda não tem data definida para acontecer, porém, as duas equipes decidiram antecipar o confronto em prol da solidariedade. Elas irão se enfrentar em um evento online que terá o suporte da Dataclick, por meio de sua plataforma de vendas online, que simulará uma partida oficial de futebol e terá como objetivo arrecadar doações para ajudar no combate ao coronavírus.

“O momento é de unir forças, e nada melhor do que nos juntarmos com o outro grande clube da região que é o Resende, cumprindo assim, o nosso dever social de ajudar quem sempre está ao nosso lado. Agradecemos também ao Mauro César, da Dataclick, pela parceria neste projeto. Fica o convite para que os torcedores, tanto do Volta Redonda como do Resende, entrem na brincadeira e façam a sua doação. A grande estrela deste jogo será o torcedor. Estou confiante que a família Voltaço irá participar em peso e, além de conseguirmos ajudar muitos trabalhadores, vamos conquistar mais uma vitória no clássico”, destacou o presidente do Volta Redonda, Flávio Horta.

O diretor de marketing do Resende, Marcelo Montenegro também falou sobre a ação e a importância das equipes do Sul Fluminense se unirem.

“Acredito que quem sai vencedor nessa união dos rivais nesse momento difícil que estamos vivendo de pandemia é a sociedade e o futebol Carioca. Gostaria de agradecer toda a diretoria do Voltaco e também a Dataclick por estarmos juntos em busca de ajuda nesse momento tão complicado que estamos vivendo. Parabéns a todos os envolvidos”, afirmou.

O desafio terá início nesta quinta-feira (dia 30) e irá até dia 10 de maio, às 16h, funcionando da seguinte maneira.