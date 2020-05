Durante essa semana, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Saúde e de Ordem Pública, está oferecendo diversos serviços voltados ao público usuário dos bancos. A partir dessa segunda-feira (dia 04), profissionais das pastas estarão auxiliando os munícipes aprovados no sistema do auxílio emergencial, com orientação sobre cuidados em saúde, distribuição de máscaras, assepsia das mãos com álcool gel e monitoramento do distanciamento mínimo. Além disso, será disponibilizada uma ambulância, na Praça da Igreja Matriz, para atendimento emergencial.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, contou que, ao todo, 24 profissionais estão frente a essa ação. “Nós entendemos que esse é um momento que haverá grande circulação de pessoas por conta do recebimento do auxílio emergencial e isso nos gera grande preocupação. Juntamente com o prefeito Rodrigo Drable, estudamos propostas para minimizar as chances de proliferação do vírus e armar um planejamento eficaz para garantir que todos recebam um atendimento seguro”, expressou Sérgio.

De acordo com o secretário de Ordem Pública Wiliam Pereira, nos últimos dias, a Pasta notificou quatro bancos para que apresentassem um melhor plano de atendimento aos usuários. “Para evitar a aglomeração, solicitamos que fossem providenciadas grades para que pudéssemos montar um guarda-corpo ao longo das ruas Andrade Figueira e Dr. José Alves Caldeira e também que os funcionários nos auxiliassem na vistoria do espaçamento”, completou.