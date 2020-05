A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na manhã do sábado (dia 9), uma mulher de 28 anos. Ela é acusada do assassinato da técnica de enfermagem Bianca Fernandes Martins, de 39 anos, no dia 18 de abril, no bairro Roberto Silveira, a Várzea da Oficina.

A suspeita foi presa na praça Osvaldo Porto, no distrito de Floriano. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, assinado pela juíza Bruna Frank Tonial.

No dia do crime, Bianca foi à casa de uma ex-namorada, quando então houve uma discussão e ela foi esfaqueada três vezes, nas costas e no peito. A vítima chegou a ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento do Centro (UPA), que fica próxima do local do crime, mas não resistiu.

Ao tentar separar a briga, uma irmã da suspeita também foi ferida. Na ocasião do crime, chegou a ser divulgado que as facadas em Bianca teriam sido desferidas pelo irmão de sua ex-namorada. Hoje, a suspeita deverá ser transferida para uma unidade prisional feminina do estado.