Uma mulher de 76 anos é a segunda vítima fatal da Covid-19 no município de Piraí. O confirmação da morte da moradora do bairro Caiçara, que fica nas proximidades da Serra das Araras, por complicações caudadas pelo novo coronavírus foi anunciada pela prefeitura na noite desta quinta-feira (dia 14).

Maria da Glória da Silva estava internada há dez dias no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e morreu na madrugada desta quinta-feira. Não bastasse esse momento de perda, a família da idosa foi surpreendida na hora do enterro por um corpo que não era o dela, mas sim de uma senhora chamada Maria das Dores.

A prefeitura de Piraí informou, em nota, que tomou conhecimento da troca do corpo apenas no momento do sepultamento, juntamente com os demais membros da família. O governo municipal informou ainda, “que faz apenas o serviço do traslado do corpo para o local de sepultamento e o fornecimento da urna funerária. Portanto, não teve nenhuma responsabilidade nessa troca e lamenta o ocorrido”.

A secretaria estadual de Saúde, por sua vez, informou em nota que a direção do Hospital do Médio Paraíba Zilda Arns “esclarece que, no momento do velório de Maria da Glória da Silva, a família constatou que havia um equívoco no reconhecimento e entrega do corpo”. Os familiares retornaram à unidade onde foram acolhidos e puderam solucionar a questão. “A direção lamenta o ocorrido e solidariza com a família, e informa que abrirá sindicância para apurar o caso”, relata o comunicado.

Casos

A secretaria de Saúde de Piraí confirmou também mais seis casos. Trata-se de um homem, do Caiçara; dois homens, da Jaqueira; um homem, da Casa Amarela; uma mulher, da Cacaria; e uma mulher, do Centro.

Até esta quinta-feira, são 636 casos suspeitos devidamente notificados pela Vigilância em Saúde; 153 pacientes com exames coletados e 87 casos descartados. Na presente data, temos 16 pacientes curados dos 53 confirmados.