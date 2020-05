A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, confirmou na noite de sexta-feira (dia 15) mais quatro mortes causadas pela Covid-19. Os casos estavam sob investigação e aguardavam o resultado do Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ). Ao todo, o município soma sete óbitos causados pela doença.

As mortes aconteceram entre os dias 24 e 27 de abril. As vítimas e suas comorbidades são: um homem de 78 anos com insuficiência renal, um homem de 65 com doença renal crônica e dois homens de 72 anos, um com neoplasia de pulmão e outro com hipertensão e diabetes.

O primeiro óbito causado pelo coronavírus no município aconteceu no dia 09 de abril. A vítima foi um homem de 62 anos e apresentava como comorbidade uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Os outros dois casos foram um homem de 77 anos com hipertensão e diabetes e uma mulher de 67 anos, também com hipertensão.