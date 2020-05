Identificado o homem assassinado com 18 tiros na manhã desta quarta-feira (dia 20) no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. Trata-se de Igor Modesto Magalhães, 22 anos.

Ele foi executado dentro de seu próprio carro, um gol preto, na Rua General Nelson de Melo. O atirador estaria em um Fiat Uno. O socorro foi acionado, mas o homem morreu no local. A Polícia Civil investiga o caso.

Fotos: Reprodução

Igor Modesto estava em liberdade desde outubro de 2017. Ele era acusado da morte Charles Douglas da Rocha, de 21 anos, morador do bairro Água Limpa. O crime aconteceu no dia 25 de dezembro de 2016, próximo a uma praça na Rua Sebastião Ribeiro, no São Luiz.

Igor foi preso em flagrante, quando tentava fugir a pé pela Avenida Francisco Torres, no mesmo bairro. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma deflagrada. Igor disse que atirou porque Charles, além de ameaçar matá-lo, também deu um tapa em seu rosto.