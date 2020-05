Volta Redonda contabilizou, na tarde deste sábado (dia 23), um novo óbito pela Covid-19, chegando a um total de 29. A secretaria de Saúde não deu maiores detalhes sobre o paciente.

Os casos confirmados também aumentaram. No momento, são 835 pacientes infectados. As suspeitas de doença chegaram a 2152, representando um crescimento de 3,51%. 640 pessoas podem ser consideradas curadas.

Os índices do acordo de flexibilização comercial realizado junto ao Ministério Público (MPRJ), seguem dentro dos parâmetros e as atividades devem ser retomadas na próxima quinta-feira (dia 28). As UTIs da rede pública, atualmente, contam com 7,4% de ocupação. Já o Hospital de Campanha, está funcionando com 4,38% de sua capacidade.

Novos leitos de UTI

A rede municipal de saúde ganhou mais oito leitos de UTI, que irão funcionar em uma ala separada no Hospital do Idoso. Os leitos estão prontos e funcionarão de forma imediata.

Segundo o prefeito Samuca Silva (PSC), está é mais uma medida de prevenção adotada pelo município. “Não queremos ver o pior acontecer para tomarmos decisões. Caso a demanda aumente, temos esses leitos para atender a população”, afirmou o prefeito.