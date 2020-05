A secretaria de Saúde de Quatis comunicou que no início da tarde deste sábado (dia 23) foi confirmada a primeira morte causada pela Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher, de 76 anos, com histórico de complicações causadas pela diabetes e pelo sistema cardiopulmonar.

A idosa morreu na manhã de sexta-feira (dia 22), no Hospital Regional, em Volta Redonda. A causa do óbito, segundo a secretaria de Saúde do município, foi constatada por exame realizado pelo Lacen.



“A prefeitura de Quatis deixa registrado aqui toda a solidariedade à família da idosa. Também reforça a importância da população fazer a sua parte e manter seus cuidados de prevenção ao Covid-19”, destaca o comunicado.

Em BM

Barra Mansa também confirmou na noite deste sábado mais uma morte provocada pelo novo coronavírus. É a nona no município.

De acordo com com a secretaria de Saúde, a vítima era uma mulher, de 65 anos, hipertensa. O óbito foi registrado no dia 15 de maio, no Hospital Regional, onde ela estava internada.