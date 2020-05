A secretaria de Saúde de Volta Redonda atualizou, no início da noite deste domingo (dia 24) os números da Covid-19 no município. Segundo o boletim, divulgado em um áudio do prefeito Samuca Silva (PSC) por um aplicativo de mensagens, já são 838 pacientes com a doença e outros 2197 caso suspeitos.

Os óbitos continuam em 29, mesmo índice do boletim anterior, divulgado na tarde de sábado (dia 23). Outras 10 mortes suspeitas aguardam resultado dos exames laboratoriais. No momento, são 640 pessoas curadas.

Os seis eixos de monitoramento são: o número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por dois dias seguidos (hoje o aumento foi de 2,0%); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (estando com 18% de ocupação hoje). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (estando hoje em 6,14%); O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.