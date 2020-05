Um dos principais destinos turísticos do estado do Rio, o município de Angra dos Reis superou Volta Redonda no número de mortos por coronavírus. A prefeitura da cidade litorânea confirmou, na sexta-feira (dia 29), mais quatro mortes, elevando o total para 34. A Cidade do Aço, de acordo com a secretaria municipal de Saúde, tem 32 óbitos.

As vítimas mais recentes em Angra dois homens, com idades de 67 e 72 anos, ambos com comorbidades, faleceram respectivamente na

quinta e sexta-feira, no Centro de Referência de Covid-19 (Santa Casa). As outras duas mortes foram confirmações de casos suspeitos e ocorreram também no Centro de Referência, nos dias 19 e 25 deste mês. Os pacientes eram dois homens com doenças pré-existentes, com idades de 66 e 89 anos. O número de mortes suspeitas no município subiu para 12.

Segundo os dados, os casos confirmados chegaram a 847 e, os suspeitos, a 3.812. Há 67 pessoas internadas na cidade com coronavírus ou com sintomas da doença. O índice de internação no Centro de Referência caiu para 56%. O total de recuperados soma 2.450.

Gastos com o Covid em Angra superam R$55 milhões

O jornal Angra News, em matéria publicada no dia 27 de maio, apresentou os empenhos da Prefeitura de Angra dos Reis para o combate ao Covid-19. Os valores gastos desde março desde ano, no

início da pandemia, superaram os R$ 55,5 milhões. Segundo levantamento, apenas em contratações emergenciais sem licitação os valores chegam a R$ 52 milhões.

No mês de março, a prefeitura empenhou R$ 17.562.412,00 do Fundo Municipal de Saúde. Em abril foram mais R$ 22.452.787,05 e, até o dia 27 de maio, somam-se outros R$ 15.488.750,29. Um total de R$55.503.949,34. Destes valores, já foram pagos R$35.038.053,35.

Organização Social fatura a maioria dos contratos

A empresa que vem ganhando os maiores contratos emergenciais desde o início da pandemia, segundo levantamento do Angra News, é a Organização Social (OS) Instituto de Desenvolvimento Institucional e Ação Social (Ideias), que está executando serviços na Santa Casa, transformada em um Centro de Atendimento do Coronavírus e nas oito

tendas de triagem. Ao todo a empresa acumula mais de R$40 milhões em empenhos e até quarta-feira (dia 27) já recebeu R$22 milhões.