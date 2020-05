O Sindicato dos Metalúrgicos e a direção da CSN reabriram as negociações para o acordo do Programa de Participação dos Resultados (PPR). Em teleconferência no final da tarde de sexta-feira (dia 29) ficou agendada uma nova reuniu para terça (dia 2), em São Paulo.

Por ora, o presidente da entidade sindical, Silvio Campos, suspendeu a

votação virtual para deliberar sobre uma possível greve ou a busca na Justiça para garantir o direito dos trabalhadores. “Se a proposta for viável vamos colocar em votação”, afirmou Silvio

O presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, chegou a se posicionar contrário ao pagamento do PPR, que era esperado pelos trabalhadores para ser depositado até o dia 30 de abril. No entendimento do empresário, não houve nenhuma meta de produção pré-estabelecida no acordo coletivo referente ao período 2019/2020. O mandatário da

empresa não descartar adiar o pagamento para dezembro.