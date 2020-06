Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (dia 3), na Rua Dona Maria Viana, no São Geraldo. Com ele, foram apreendidos 279 pinos de cocaína e outros materiais do tráfico.

Segundo a PM, agentes foram averiguar na localidade, uma denúncia feita por um colega policial do 37º BPM (Resende). O suspeito denunciado seria gerente do tráfico no bairro.

Ao ser abordado, o rapaz carregava uma mochila contendo 98 pinos de cocaína, 27 trouxinhas de maconha, balança digital e um telefone celular.

Em buscar próximas a casa do rapaz, mais uma mochila foi encontrada, contendo três sacolas pequenas com cocaína, duas balanças e dois sacos contendo cerca de 2 kg de uma substância para se misturar a cocaína, 154 pinos com o entorpecente, tesoura, grampeador e rádio de comunicação.

O jovem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar