O Volta Redonda FC realizou na manhã desta segunda-feira (dia 8), a segunda bateria de testes para detectar a Covid-19, o novo Coronavírus, nos jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube.

Ao todo, 30 testes foram realizados por uma equipe médica designada pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e não houve nenhum caso novo positivo. No dia 14 de maio, um jogador e um funcionário do Esquadrão de Aço testaram positivo para a doença.

“Esta nova avaliação é mais uma etapa do protocolo Jogo Seguro, da Ferj. Estamos tomando diversas medidas de segurança para um retorno seguro das atividades, como a sanitização da sede do clube e do CT, a criação de um protocolo de segurança nosso, baseado neste da Ferj, dentre outras ações. Na semana passada, demos mais um passo com a aprovação do Protocolo dos Jogos. Acredito que estamos no caminho certo, com muito cuidado com a segurança de todos os nossos atletas e funcionários”, destacou o presidente Flávio Horta.