Serviços de manutenção e limpeza pela cidade foram intensificados no início da semana em Volta Redonda. As equipes da Secretaria Municipal (SMI) percorreram mais de 15 bairros nestas segunda-feira, dia 8, e terça-feira, dia 9, capinando, removendo entulhos e limpando vias e outros espaços públicos. Mesmo com a flexibilização durante a pandemia do novo coronavírus, a circulação de pessoas é menor e permite uma aceleração dos serviços pelos bairros.

As equipes da secretaria de Infraestrutura também realizaram mais uma etapa da operação tapa-buraco. Nestes dois primeiros dias da semana, foram atendidas: ruas do Cais do Aterrado e do Corpo de Bombeiros, a via conhecida como rua da mina, no bairro Água Limpa, a ciclovia da Avenida Beira-Rio, além de um trecho da Rodovia dos Metalúrgicos.

No bairro Jardim Amália I, foi feita capina e caiação em várias ruas. No São Sebastião, as equipes realizaram capina na Via A1 e na Rua Paulo Medeiros, caiação na praça do bairro, e retirada de entulho em diversos pontos. A capina aconteceu ainda na Rua Fernando Ferrari, no Retiro.

Os profissionais que efetuam a roçada estiveram em ruas e servidões dos bairros Roma II e Jardim Belvedere, assim como na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), no bairro Sessenta, que também recebeu o serviço de capina.

A retirada de entulho foi feita nas ruas Chico Mendes e Primavera, no Vale Verde, e em vias dos bairros São Sebastião, Santo Agostinho e Vila Americana. A secretaria promoveu também a manutenção de piso intertravado na Morada da Colina, a remoção de resíduos no córrego da Vila Mury, e a varrição nas praças dos Inocentes e Pandiá Calógeras, na Vila Santa Cecília, e em ruas dos bairros Coqueiros, Vila Brasília, Mariana Torres e Retiro.

“É importante mantermos a cidade organizada, limpa, e nesse período de pandemia estamos conseguindo acelerar os a manutenção e limpeza. Estamos zelando pela nossa Volta Redonda, enquanto quem puder, fique em casa e zele pela saúde de todos”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Foto: SecomVR