A secretaria de Saúde de Volta Redonda contabilizou mais duas mortes por Covid-19 na tarde desta terça-feira (dia 9). Segundo o boletim epidemiológico, são dois idosos, uma mulher de 82 anos e um homem de 65 , ambos apresentavam complicações decorrentes da diabetes.

São 966 casos confirmados na cidade, sendo que 3.563 foram notificados como suspeitos. 897 pessoas podem ser consideradas curadas.

Metas do acordo de flexibilização comercial

A Cidade do Aço segue dentro das metas do acordo de flexibilização comercial estipulado junto ao MPRJ. A variação de casos suspeitos nas últimas 24 horas foi de 3,9%, valor inferior aos 5% homologados na Justiça.

As UTIs, no momento, contam com uma ocupação de 18%, índice menor que os 50% apontados pelo MPRJ. Já o Hospital de Campanha, opera com 7% de capacidade, abaixo dos 60% aprovados pela Justiça.