Um homem de 52 anos, identificado pela Polícia Militar apenas como Acir, está internado sob custódia no Hospital de Emergência de Resende. Ele é suspeito do assassinato do próprio irmão, chamado Fábio, de 48 anos, durante uma briga no fim de semana no bairro Vila Isabel.

De acordo com a Polícia Militar, Acir foi encontrado na manhã da segunda-feira (dia 8) com várias escoriações pelo corpo, enquanto o corpo de Fábio estava em outro ponto do mesmo bairro. Inicialmente, a perícia considerou que Fábio teria morrido de mal súbito, provavelmente, infarto.

Todavia, durante o exame de necropsia, os legistas de Resende verificaram que o cadáver apresentava traumatismo craniano. A PM apurou que os dois irmãos brigaram e que Acir teria desferido uma paulada na cabeça de Fábio, causando sua morte.

As escoriações sofridas por Acir foram, ainda segundo a PM, causadas pelas agressões que ele sofreu de populares inconformados com a morte do irmão dele.

As investigações sobre o provável homicídio estão sendo feitas pela delegacia de Resende, que ainda não ouviu o depoimento do suspeito, pois aguarda que ele tenha alta hospitalar.