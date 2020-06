Um tiroteio foi registrado no meio da tarde desta terça-feira (dia 9) no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda e mobilizou um grande efetivo da Polícia Militar. A ação ocorreu nas proximidades da Praça João Abílio Estêvão e, segundo confirmou a PM, envolveu traficantes rivais do próprio Dom Bosco e da Califórnia, distrito de Barra do Piraí que fica no limite com Volta Redonda.

Ainda segundo a PM, o ataque de criminosos da Califórnia foi motivado por vingança, pelo assassinato, no último domingo (dia 7), de um jovem, de 21 anos. O rapaz foi morto a tiros no distrito de Barra do Piraí. O revide no bairro Dom Bosco ocorreu em plena luz do dia e foi em parte registrado por câmeras de monitoramento, que mostram cinco homens, todos armados, fazem disparos na direção de adversários.

Eles estavam num carro que foi abandonado. O veículo foi incendiado. De acordo com a PM, os criminosos da Califórnia usaram outros dois carros para fugir do Dom Bosco: um Gol, que foi abandonado no bairro Água Limpa, e um Corsa. O tiroteio assustou moradores. Três homens, de 34, 25 e 23 anos de idade, deram entrada com ferimentos superficiais no Hospital São João Batista, mas não foi possível confirmar se eles estavam envolvidos no episódio e, por isso, seus nomes estão sendo preservados.

Próximo do lugar onde aconteceu a troca de tiros, policiais militares apreenderam uma granada artesanal e uma cápsula deflagrada de munição calibre 9 milímetros. Um suspeito, de 24 anos, também foi detido.

Ele foi localizado em casa, na Rua Washington Luiz, no Dom Bosco. Ao perceber a residência cercada, ele mesmo abriu a porta e entregou aos policiais um revólver calibre 38 com numeração raspada, duas cápsulas deflagradas e uma intacta. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia.