O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), entregou no fim da tarde desta quarta-feira (dia 10), o Centro Municipal de Saúde, que irá funcionar nas dependências, totalmente reformadas, do antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. A entrega não contou com solenidades, apenas uma transmissão ao vivo do prefeito.

O prédio tem nove andares , mas no momento, apenas os quatro primeiros serão utilizados com diversas funções para a Saúde do município. No primeiro andar, funcionarão os consultórios e o Centro de Imagem, o único na região a contar com uma aparelho de ressonância magnética para atendimentos do SUS. A verba para compra do aparelho foi conseguida por meio de emendas parlamentares de deputados federais.

O segundo andar irá abrigar a Policlínica da Mulher. Já o terceiro, será a nova sede da Secretaria de Saúde e do DIPA, setor que autoriza exames e cirurgias de alta complexidade. Segundo Samuca, o hospital também será responsável pelo atendimento de servidores públicos.

O quarto andar, de acordo com o que foi informado pelo prefeito, será composto de leitos comuns e leitos de retaguarda, àqueles disponibilizados a pacientes que estão se recuperando de cirurgias. Samuca também afirmou que a prefeitura irá vender por R$ 1,5 milhões, um terreno ao lado do Hospital, e o valor será diretamente abatido no montante investido para a reforma da unidade.