A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (dia 10) três suspeitos de envolvimento no tiroteio registrado no bairro Dom Bosco na tarde de terça-feira (dia 9). Um quarto suspeito conseguiu fugir, mas foi identificado. Os quatro foram indiciados na delegacia de Volta Redonda por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Dois dos suspeitos, de 34 e 23 anos, foram presos em flagrante no Hospital São João Batista, onde buscaram ajuda médica por conta de ferimentos leves que haviam sofrido. O outro suspeito, de 23 anos, foi preso em sua residência, no Dom Bosco. Ele tentou fugir, mas ao perceber que sua residência estava cercada se entregou. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, com numeração raspada.

Os policiais ainda recuperaram um veículo roubado pelos criminosos, utilizado para chegar até o local do tiroteio. O dono do veículo reconheceu os criminosos. Foto: Polícia Militar