O vereador Wellington Pires esteve com o prefeito Rodrigo Drable e a equipe da Secretaria de Manutenção Urbana, na manhã desta terça-feira (dia 16), visitando a Rua Olavo Bilac, no bairro São Luiz, e a Rua Benjamin dos Santos, na Vila Independência. O prefeito se comprometeu a asfaltar as vias, que estão em condições precárias. O secretário da pasta, Luiz Gonzaga, e o coordenador de Obras, Luiz Labatut, também acompanharam a visita.

“Já estive nessas ruas várias vezes conversando com os moradores e cobrando um serviço de qualidade para melhorar as condições de tráfego. Nesta segunda-feira (15), inclusive, levei moradores para uma reunião no gabinete do prefeito, que se prontificou em fazer essa visita para ver o que pode ser feito, de fato, pela Secretaria de Manutenção Urbana diante de todas as dificuldades que o Município tem enfrentado”, contou o vereador.

Durante a visita, o prefeito Rodrigo Drable garantiu o asfaltamento das vias, sendo que no São Luiz, o serviço tem previsão de iniciar em 40 dias. Já na Rua Benjamin dos Santos, na Vila Independência, o início das obras dependerá da colaboração dos moradores. “Há rampas de garagens avançando a rua e, nesse caso, o proprietário precisa fazer a remoção”, explicou. O vereador Wellington Pires informou que será realizada uma reunião com os moradores para esclarecer todas as dúvidas e explicar a execução das obras.

Outra obra que o vereador tem cobrado constantemente é a melhoria da Rua Nestor de Carvalho, no bairro Santa Clara. “Ficou definido que realizaremos uma reunião para apresentar um novo projeto aos moradores. No final do ano passado, já tínhamos feito esse encontro, mas não foi possível iniciar a obra. Agora, a prefeitura reformulou o projeto e esperamos que seja possível fazer esse serviço o quanto antes”, concluiu o vereador.