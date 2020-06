O Volta Redonda F.C realizou, nesta terça-feira (dia 16), uma nova bateria de exames para diagnosticar possíveis casos de Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários. Dos 44 exames, um obteve laudo inconclusivo, com o atleta sendo colocado em isolamento para aguardar um novo exame. A ação faz parte do protocolo ‘Jogo Seguro’ da Ferj.

Já no período da tarde, os atletas realizaram atividades físicas na sede do clube. Os treinamentos no campo retornarão nesta quarta-feira (dia 16).

“A ansiedade para a volta pesa bastante e ficamos muito confortáveis e seguros com as medidas adotadas pelo clube, que está tomando todos os cuidados necessários para uma volta segura. Vamos intensificar o trabalho agora buscando a manutenção do bom futebol que vínhamos apresentando e seguirmos brigando pelas metas que o clube tem neste ano”, destacou o comandante Luizinho Vieira.

Em relação ao retorno do campeonato, o Voltaço aguarda a publicação da autorização do Governo do Estado para confirmar seu jogo contra o Fluminense, em partida válida pela quarta rodada da Taça Rio.

“Aproveitei este momento de parada para estudar muito o que apresentamos até aqui. Procurei me atualizar, modernizar e montar novos treinos específicos, sempre dentro do que o futebol pede hoje em dia, mas acima de tudo para que possamos condicionar o elenco da melhor forma possível” concluiu Luizinho.

O Volta Redonda ocupa a terceira colocação do grupo B, com quatro pontos ganhos, dois atrás do Madureira e a cinco do líder Fluminense. Já na classificação geral, o Esquadrão de Aço está na quarta posição, com 16 pontos, três atrás do Boavista. Fotos: André Moreira