A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, por meio das equipes de Fiscalização de Posturas, realizou nesta quinta-feira (dia 25) uma ação nos estabelecimentos comerciais da cidade, para garantir o cumprimento dos decretos municipais. O monitoramento aconteceu na Avenida Joaquim Leite, no Centro, e em demais bairros.

Os decretos ordenam que as lojas estejam cumprindo vários requisitos, como: realizar atendimento de máscara; disponibilizar álcool gel 70% para clientes e funcionários; organizar o fluxo dentro das lojas e proibir aglomerações.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, pontuou a relevância das ações. “Está sendo primordial para nosso dia a dia a colaboração dos usuários e comerciantes que, na grande maioria, têm cumprido as regras estipuladas pelos decretos. Entendemos a importância que o comércio tem para a cidade, pois é uma fonte de renda forte no município. Então, o respeito ao decreto determinado pelo Governo Municipal é fundamental para que Barra Mansa continue ativa e crescendo”, destacou William.

O secretário ainda ressaltou que a gestão não tem encontrado muitas resistências e que, na maioria dos casos, os comerciantes estão respeitando as ordens. “Alguns estabelecimentos não têm cumprido as exigências de segurança para evitar a propagação do coronavírus, mas a maioria está de acordo com o decreto”, salientou.

Quem presenciar algum comércio descumprindo o decreto municipal deve denunciar através dos telefones (24) 3028-9369 e 3028-9339.