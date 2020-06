Na estreia do Campeonato Carioca 2020, Saulo Mineiro saiu do banco e marcou o gol da vitória do Volta Redonda sobre o Botafogo. Na reestreia do Estadual, após a paralisação por conta da pandemia do Coronavírus, novamente Saulo Mineiro saiu do banco para marcar, só que desta vez, o camisa 13 marcou duas vezes na vitória diante do Fluminense. Atuação que o atacante tricolor comemora e faz questão de destacar que é fruto de muito foco durante a paralisação.

“Foram três meses sem jogar, mas conseguimos retornar com o mesmo ritmo, fazendo um grande jogo e saindo com a vitória. Durante a paralisação treinei todos os dias, fiquei focado, para que quando voltasse, pudesse retornar bem e ajudar a minha equipe. Fico muito feliz com os dois gols hoje e mais ainda com o resultado positivo, que nos deixa vivos na briga pela classificação para a semifinal da Taça Rio. O Volta Redonda mostrou mais uma vez que tem um time de muita qualidade e o grupo todo está de parabéns”, destacou.

Na comemoração do segundo gol, Saulo Mineiro se ajoelhou e ergueu o punho, em alusão ao movimento Vidas Negras Importam. Para o atacante, a visibilidade do futebol pode influenciar a luta contra o racismo.

“Já tinha pensado em comemorar assim, e, até pelo momento em que estamos vivendo no mundo, acredito ser válido. Não sou somente eu, mas tem muitos jogadores do mundo e clubes que estão protestando. Isso pode influenciar e fazer com que mais pessoas se posicionem contra o racismo. Creio que é um movimento muito importante e espero que cada vez mais as pessoas se conscientizem. Não dá mais para tolerar atitudes ou atos racistas”, afirmou.