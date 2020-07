O retorno do Campeonato Carioca foi positivo para o Volta Redonda: vitória convincente diante do Fluminense, que deixou a equipe na vice-liderança do grupo B, dependendo agora de suas próprias forças para se classificar para a semifinal da Taça Rio.

E para carimbar a vaga, o comandante do Esquadrão de Aço Luizinho Vieira quer um Voltaço protagonista no clássico do Sul Fluminense diante do Resende, nesta quinta-feira, dia 2, as 20h, no Maracanã.

“A vitória sobre o Fluminense está longe de ter sido uma surpresa. Estamos fazendo um grande campeonato e, mesmo com poucos dias de treinamentos, conseguimos repetir as nossas ideias, impor o nosso ritmo de jogo e dominar o adversário. Demos um passo importante, mas sabemos que ainda não conquistamos nada. Teremos uma partida difícil, um clássico pela frente, mas precisamos assumir o risco, nos impor, assumir a responsabilidade de ser protagonista do jogo. Sempre com muito respeito ao Resende, que tem uma grande equipe e está vindo de uma vitória fora de casa, mas vamos jogar para buscar a vitória e a classificação”, destacou o treinador.

O Voltaço ocupa a segunda posição do grupo B, dois pontos atrás do líder Fluminense, um a frente do Madureira, terceiro colocado, e a dois do Vasco, quarto lugar. Com isso, o Esquadrão de Aço precisa de uma vitória simples para avançar para a semifinal.