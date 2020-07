Um jovem, de 23 anos, e uma garota, de 20, foram presos na Via Dutra, na altura do km 285, em Barra Mansa, com um Gol prata, ano 2019, clonado. O flagrante ocorreu na noite deste domingo (dia 12).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, agentes que abordaram o casal sentiram um forte cheiro de maconha vindo do veículo, mas o rapaz explicou que é usuário e que havia fumado o entorpecente.

Sobre o carro, disse que pertencia a seu primo e que o havia pegado emprestado para passear com a namorada em Maromba, na região de Visconde de Mauá, para comemorar o aniversário da namorada, que ontem completou 20 anos. Disse também que os dois estavam retornando para Volta Redonda.

Quando os agentes notaram indícios de adulteração no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o jovem mudou a versão: falou que alugou o carro de um desconhecido por R$ 200 para o passeio com a namorada. O casal recebeu voz de prisão por receptação quando os policiais verificaram que a numeração do motor está diferente da que consta no sistema.

Depois, ao consultarem a numeração do motor, confirmaram se tratar de um clone, sendo o original de mesma marca e modelo com placa do Rio de Janeiro, com registro de furto no Recreio dos Bandeirantes, no dia 18 de fevereiro deste ano.

A PRF ainda informou que o carro pode ter sido usado em um assalto, ocorrido na última sexta-feira (dia 10), em Três Rios. O crime foi no bairro Vila Isabel. A Polícia Militar informou que três homens, dois deles armados, invadiram uma casa como se fossem policiais e renderam quatro pessoas, que foram trancadas no banheiro.

Os criminosos reviraram todo o imóvel e levaram dinheiro, aparelhos eletrônicos, celulares e joias. No mesmo dia, a Polícia Militar de Três Rios informou que os bandidos fugiram num Gol com placa de Itaguaí, que foi visto pela última vez passando por um pedágio em Xerém. Foto: Polícia Rodoviária Federal