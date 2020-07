O Ministério Público Estadual chegou a requerer o pedido de prisão do prefeito Rodrigo Drable (DEM) e dos outros três alvos da operação realizada em Barra Mansa, na manhã desta terça-feira (dia 14). A informação foi confirmada à Folha do Aço pela assessoria de imprensa da promotoria pública. Os mandados foram indeferidos pelo Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio.

A Justiça, no entanto, autorizou o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão. A decisão determina ainda o afastamento dos investigados de suas funções públicas.

Entre os denunciados pelo Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça (Gaocrim/MPRJ) estão o prefeito Rodrigo Drable, o presidente da Câmara, Paulo Chuchu (SD), e o vereador Zélio Show (PRTB), além do coronel da Polícia Militar Jorge Ricardo da Silva, ocupante de cargo comissionado da prefeitura.

A medida cautelar foi requerida a partir de representação encaminhada pela Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (CIAF), da Polícia Civil, que apurou os crimes. O processo tem sigilo legal decretado, razão pela qual não foram fornecidas informações no momento pelo Ministério Público.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas sedes da prefeitura e da Câmara Municipal de Vereadores de Barra Mansa, além de outros endereços relacionados a quatro acusados de integrarem uma organização criminosa e prática de corrupção ativa. A ação conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

